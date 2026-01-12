Европейската комисия обмисля налагане на по-строги санкции срещу Иран, след като мирни демонстранти бяха задържани и убивани. Това заяви днес говорител на Комисията на пресконференция, цитиран от кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Говорителят уточни, че смяната на режима в Техеран не е част от политиката на Европейския съюз. По думите му изборът на представител трябва да бъде решен от самия ирански народ. Говорителят заяви това в отговор на въпроса дали ЕС е в контакт с наследника на последния ирански шах Мохамед Реза Пахлави.

„Изразяваме съпричастност с изключително смелите граждани на Иран. Те имат нашата пълна подкрепа. Протестите са за свобода и осъждаме употребата на сила срещу демонстрантите“, добави говорителят.

Протестите в Иран: Според хуманитарна организация жертвите са над 400

Той подчерта, че ЕС е готов да предложи по-тежки санкции, които обаче ще изискват единодушна подкрепа в Съвета на ЕС. „Призоваваме властта в Техеран да чуе иранските граждани, които настояват за промяна”, допълни той.

Говорителят на Европейската комисия съобщи, че за утре е насрочена извънредна среща за Иран на Съвета по политиката за сигурност. Той се състои от посланиците на страните от ЕС в Брюксел и заседава под председателството на европейската външнополитическа служба.

Редактор: Ивайла Маринова