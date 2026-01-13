Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС „бързо“ ще предложи нови санкции срещу Иран след драматичното нарастване на броя на жертвите в резултат на репресиите срещу масовите протести.

„Категорично осъждам прекомерната употреба на сила и продължаващото ограничаване на свободите. Допълнителни санкции срещу отговорните за репресиите ще бъдат предложени незабавно“, заяви Фон дер Лайен.

Редактор: Мария Барабашка