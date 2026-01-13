Снимка: ЕС
Мерките ще бъдат в отговор на нарастващия брой жертви при репресиите срещу протестиращи
Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС „бързо“ ще предложи нови санкции срещу Иран след драматичното нарастване на броя на жертвите в резултат на репресиите срещу масовите протести.
„Категорично осъждам прекомерната употреба на сила и продължаващото ограничаване на свободите. Допълнителни санкции срещу отговорните за репресиите ще бъдат предложени незабавно“, заяви Фон дер Лайен.
Източник: БГНЕС
