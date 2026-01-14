Центристкото правителство на Франция оцеля при два вота на недоверие, съобщиха агнециите.

Само 256 и 142 от 577-те членове на френското Национално събрание оттеглиха доверието си от правителството на малцинството при двете гласувания днес в пленарна зала.

Крайнодесните националисти на Марин льо Пен и крайнолявата партия "Непокорна Франция" поискаха сваляне на правителството на премиера Себастиен Льокорню поради недоволство от търговското споразумение със страните от южноамерикнския блок МЕРКОСУР.

По този начин те отправиха и остра критика срещу президента Еманюел Макрон, въпреки че неговият пост не беше заложен в гласуването.

За планираното споразумение за свободна търговия на Европейския съюз с четирите южноамерикански страни от МЕРКОСУР – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай – се водеха преговори от 1999 г. Според Европейската комисия новата зона за свободна търговия с над 700 милиона жители ще бъде най-голямата от този вид в света.

На среща на представители от 27-те страни от ЕС миналата седмица достатъчен брой участници гласуваха в подкрепа на сключването на споразумението. Подписването е насрочено за събота в Парагвай.

Франция многократно изрази сериозни критики към споразумението. Въпреки няколкото отстъпки към Париж Макрон в крайна сметка обяви, че ще гласува против договора, отбелязва ДПА.

"Непокорна Франция" обаче обвинява президента и правителството, че не са се противопоставили достатъчно категорично на споразумението. Крайнодесните националисти, на свой ред, недоволстват, че интересите на Франция не са били адекватно представени.

Центристкото правителство оцеля при два вота на недоверие, внесени от "Непокорна Франция" и националистите, и след встъпването си в длъжност през октомври. Тогава обаче кабинетът не получи толкова категорична подкрепя, колкото днес.

Редактор: Цветина Петрова