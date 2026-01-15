Лувърът повиши входната такса за повечето посетители извън Европа с 45 на сто в опит да стабилизира финансите си след поредица от стачки, хронична пренаселеност и дръзкия обир на кралските бижута, който разтърси институцията, предаде "Асошиейтед прес".

Музеят съобщи, че увеличението от 22 евро на 32 евро е част от национална политика за „диференцирано ценообразуване“, обявена в началото на миналата година, която вече влиза в сила за големи културни обекти, включително Версайския дворец, Парижката опера и Сент-Шапел.

Стачки и обир за 100 млн. долара тласкат Лувъра към историческа криза

Френските синдикати осъдиха промяната в билетната политика на Лувъра, твърдейки, че тя подкопава универсалната мисия на най-посещавания музей в света, в който са изложени „Венера Милоска“ и „Нике (Крилатата победа) от Самотраки“.

Служителите на музея напуснаха работните си места в понеделник в рамките на поредната стачка за заплатите и условията на труд, което отново изкара на преден план тлеещото в Лувъра вътрешно напрежение.

Промяната засяга посетители от повечето страни извън ЕС, включително САЩ, които са преобладаващият дял от чуждестранните туристи в Лувъра, отбелязва АП. Според новата структура посетителите, които не са граждани или жители на ЕС - нито на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия, ще плащат по-високата цена, съобщиха от музея.

Цената от 32 евро важи за индивидуални посетители извън Европа. Организираните групи с екскурзовод ще плащат 28 евро, като туровете ще бъдат ограничени до 20 души „за да е качествена визитата“, посочват от музея. Някои категории посетители ще продължат да имат право на безплатен вход, включително лицата под 18 години.

Лувърът частично отвори за посетители въпреки продължаващата стачка

Последното увеличение на цените беше през януари 2024 г., когато стандартната входна такса се повиши от 17 евро на 22 евро. Лувърът обяви, че увеличението, към което е прибегнал, не е изолиран случай. Версай и други водещи туристически обекти също въведоха подобно двустепенно ценообразуване още този месец.

Френските музеи вече бяха обсъждали по-високи такси за посетители извън Европа още преди кражбата на френските кралски бижута от Лувъра на 19 октомври, чиято стойност според разследващите възлиза на около 88 милиона евро.

