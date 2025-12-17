Лувърът, който беше затворен в понеделник поради стачка, отвори днес частично вратите си за посетители въпреки единодушното решение за продължаване на стачните действия, взето от служителите му

Стачка затвори Лувъра в Париж

Протестът се провежда след грандиозния обир на скъпоценни бижута през октомври, както и след скорошни инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни книги, които разкриха очевидни пропуски в сигурността и демонстрират влошаващото се състояние на прочутия музей, припомня "Ройтерс".

Удар в сърцето на Париж: Защо Лувърът отново не успя да опази богатствата си

Синдикатите заявиха, че служителите в Лувъра са претоварени и лошо управлявани, и призоваха за наемане на повече персонал, увеличение на заплатите и пренасочване на разходите.

Директорката на Лувъра Лоранс де Кар, която е изправена пред силна критика, след кражбата на историческите скъпоценни бижута на стойност 88 милиона евро, трябва да отговори на въпроси от френския Сенат в сряда следобед, допълва "Ройтерс".

Редактор: Станимира Шикова