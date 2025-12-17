Снимка: iStock/ Видео:"Ройтерс"
-
"Българската Коледа": Историята на 9-годишния Влади, който получи подкрепа за лечението си
-
"Погледни пътя през моите очи": С какви проблеми се сблъскват хората с увреждания в градската среда?
-
След преговорите в Берлин: На какви отстъпки са готови Киев и Москва
-
Спортни новини (17.12.2025 - обедна)
-
Пуснаха под гаранция задържаните общински съветници от Варна Николай Стефанов и Йордан Кателиев
-
Зов за помощ: Семейство от Враца се бори за живота на 3-годишния си син
Работещите в най-посещавания музей в света искат по-високи заплати
Лувърът, който беше затворен в понеделник поради стачка, отвори днес частично вратите си за посетители въпреки единодушното решение за продължаване на стачните действия, взето от служителите му
Протестът се провежда след грандиозния обир на скъпоценни бижута през октомври, както и след скорошни инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни книги, които разкриха очевидни пропуски в сигурността и демонстрират влошаващото се състояние на прочутия музей, припомня "Ройтерс".
Удар в сърцето на Париж: Защо Лувърът отново не успя да опази богатствата си
Синдикатите заявиха, че служителите в Лувъра са претоварени и лошо управлявани, и призоваха за наемане на повече персонал, увеличение на заплатите и пренасочване на разходите.
Директорката на Лувъра Лоранс де Кар, която е изправена пред силна критика, след кражбата на историческите скъпоценни бижута на стойност 88 милиона евро, трябва да отговори на въпроси от френския Сенат в сряда следобед, допълва "Ройтерс".Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни