Москва подкрепи изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Украйна забавя сключването на мирно споразумение с Русия, съобщи Sky news.

В интервю за "Ройтерс" в сряда Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин е готов да приключи своята почти четиригодишна инвазия в Украйна, но Зеленски е резервиран.

Тръмп: Украйна забавя сключването на мирно споразумение с Русия

В отговор на това Кремъл заяви, че Русия е съгласна. "Тук можем да се съгласим, наистина е така", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По негови думи президентът Путин и руската страна поддържат своята отвореност за сключване на мирното споразумение. Песков добави, че Москва ще посрещне пратеника на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер, след като бъде договорена дата за посещението.

Редактор: Цветина Петкова