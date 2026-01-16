Руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, в който двамата са обсъдили ситуацията около Иран и развитието на обстановката в Близкия изток. Това съобщи руската информационна агенция ТАСС, цитирана от БТА.

По време на разговора Путин е подчертал необходимостта от предприемане на политически и дипломатически действия с цел гарантиране на стабилността и сигурността в региона. От руска страна е била потвърдена готовността Москва да продължи да играе посредническа роля и да съдейства за насърчаването на конструктивен диалог с участието на всички заинтересовани държави.

Двамата лидери са се договорили двустранните контакти между Русия и Израел да продължат на различни равнища, уточняват от Кремъл.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Владимир Путин е провел телефонен разговор и с иранския президент Масуд Пезешкиан. По думите на Песков руският държавен глава ще продължи да полага усилия за деескалация на напрежението в региона.

Редактор: Ралица Атанасова