Върховният лидер на Иран Али Хаменей заяви днес, че Техеран смята американския президент Доналд Тръмп за „престъпник“, причинил жертви и материални щети, както и клеветил иранския народ по време на протестите, предаде "Ройтерс".

„Последните антиирански размирици бяха различни, тъй като американският президент лично се включи в тях“, каза Хаменей, цитиран от иранските медии.

Върховният лидер на Иран отрече твърденията на Тръмп, че е унищожил иранския ядрен капацитет

Редактор: Мария Барабашка