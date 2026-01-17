Снимка: БТА
Техеран твърди, че американският президент е участвал в ескалацията на размириците
Върховният лидер на Иран Али Хаменей заяви днес, че Техеран смята американския президент Доналд Тръмп за „престъпник“, причинил жертви и материални щети, както и клеветил иранския народ по време на протестите, предаде "Ройтерс".
„Последните антиирански размирици бяха различни, тъй като американският президент лично се включи в тях“, каза Хаменей, цитиран от иранските медии.
