Годишната инфлацията в еврозоната се е забавила през декември, спадайки под целта на Европейската централна банка от 2 процента. Това сочи публикуваната нова оценка на стаистическата служба Евростат.

Увеличението на цените е намаляло до 1,9 на сто на годишна база през последния месец на 2025 г. в сравнение с 2,1% през ноември.

Първоначално Евростат бе изчислила декемврийската инфлация на 2%. На месечна база инфлацията е еврозоната е 0,2 на сто, показаха още предварителните данни.

По основни компоненти на инфлацията най-висок годишен ръст през декември се очаква при услугите – 3,4 на сто, при 3,5 на сто през ноември. Следват цените на храните, алкохола и тютюневите изделия с увеличение от 2,6 на сто спрямо 2,4 месец по-рано.

Редактор: Цветина Петкова