Френски телевизии излъчи за първи път кадри от зрелищния обир в Лувъра, на които се вижда как дръзки крадци на бижута разбиват витрини в една от най-охраняваните галерии в света.

Записите от охранителните камери бяха показани от частната телевизия TF1 и обществените канали на „Франс Телевизион“ три месеца след пробива в сигурността през октомври.

На кадрите се виждат двама извършители – единият с черна балаклава и жълта жилетка, другият - облечен изцяло в черно с каска за мотоциклет, които проникват в Галерия „Аполон“.

🔴 DOCUMENT FRANCETV. Casse du Louvre : les images exclusives du vol des bijoux, captées par la vidéosurveillance de la galerie d'Apollon pic.twitter.com/yDnXjsFbR0 — franceinfo (@franceinfo) January 18, 2026

След като преминават през първия подсилен прозорец с мощни ъглошлайфове, мъжете започват да разрязват витрините, докато няколко служители на музея наблюдават случващото се, без да се намесват. Ръководството на Лувъра подчерта, че персоналът не е обучаван да се изправя срещу крадци и има указания да поставя на първо място евакуацията на посетителите.

По време на приблизително четирите минути, в които извършителите се намират в галерията, на кадрите се вижда как един от служителите държи ограничителен стълб, използван за насочване на посетителите, съобщава „Франс Телевизион“.

Записите са ключов елемент от разследването на обира от 19 октомври. Подробности за видеото вече бяха описани и във френски издания, сред които „Льо Паризиен“.

Четирима заподозрени се намират в полицейски арест, включително двамата предполагаеми извършители, но осемте откраднати предмета от френските кралски бижута, оценявани на около 102 млн. долара, все още не са открити.

Пробивите в сигурността, разкрити след обира в неделна сутрин и при дневна светлина, оказаха сериозен натиск върху директора на Лувъра Лоранс де Кар, която публично поднесе извинения. Междувременно върху прозорците на Галерия „Аполон“ вече са монтирани метални решетки.

Междувременно музеят днес отново няма да работи поради стачка на служителите. Това е третият подобен случай в рамките на месец, предаде АФП.

Синдикатите настояват за повече назначения, по-високи възнаграждения и по-добра поддръжка на обширния бивш кралски дворец.

От началото на стачното движение в средата на декември са обявени близо 140 нови назначения, а за 22 януари е насрочена нова среща в Министерството на културата, на която ще бъдат обсъдени увеличенията на заплатите.

Някои синдикални лидери оспорват и управленския стил на директора на музея Лоранс дьо Кар, който според тях е дистанциран и негъвкав.

Двата дни на затваряне на музея през декември и по-рано през януари са довели до загуби от „най-малко един милион евро“ приходи, съобщи ръководството.

