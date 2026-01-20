Снимка: БТА/АП
Аксесоарите са създадени от Йеспер Рабе Тонесен, собственик на магазин за винтидж дрехи в Копенхаген
Червени бейзболни шапки, пародия на емблематичните шапки MAGA на Доналд Тръмп, се превърнаха в символ на датското и гренландското неподчинение срещу заплахата на американския президент да завземе острова.
People in Greenland are wearing these hats and honestly… I’m stealing it.— Brian Allen (@allenanalysis) January 17, 2026
MAGA now officially stands for Make America Go Away. 🇬🇱🧢💀 pic.twitter.com/QNJNUBFkjK
Duizenden Denen en Groenlanders op straat: "Make America Go Away"!👏 pic.twitter.com/UYDjCLQQS4— Cis Rits (@cisrits) January 17, 2026
Шапките с надпис „Make America Go Away“ (в превод от английски език "Накарайте Америка да се махне"), пародиращи призива на Тръмп „Make America Great Again“ ("Да направим Америка велика отново), придобиха популярност в социалните мрежи и от публични протести, включително демонстрация в Копенхаген през изминалия уикенд.
This is AWESOME: Greenlanders are mocking trump with "Make America Go Away" merch and saying they want NOTHING to do with the orange jackass.— BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 20, 2026
trump is a global disgrace. pic.twitter.com/0cN8md0XmU
Аксесоарите са създадени от Йеспер Рабе Тонесен, собственик на магазин за винтидж дрехи в датската столица. Тонесен създаде и шапки със слогана „Nu det NUUK!“ - надпис, вдъхновен от фраза „Nu det nok“ („Достатъчно“), към която е добавено и името на столицата на Гренландия Нуук.Редактор: Цветина Петкова
