Червени бейзболни шапки, пародия на емблематичните шапки MAGA на Доналд Тръмп, се превърнаха в символ на датското и гренландското неподчинение срещу заплахата на американския президент да завземе острова.

Шапките с надпис „Make America Go Away“ (в превод от английски език "Накарайте Америка да се махне"), пародиращи призива на Тръмп „Make America Great Again“ ("Да направим Америка велика отново), придобиха популярност в социалните мрежи и от публични протести, включително  демонстрация в Копенхаген през изминалия уикенд.

Аксесоарите са създадени от Йеспер Рабе Тонесен, собственик на магазин за винтидж дрехи в датската столица. Тонесен създаде и шапки със слогана „Nu det NUUK!“ - надпис, вдъхновен от фраза „Nu det nok“ („Достатъчно“), към която е добавено и името на столицата на Гренландия Нуук.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Светослав Танчев, БТА

