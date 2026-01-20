69-годишна жена от Япония успя най-накрая да вземе шофьорска книжка след 960 опита. Историята ѝ беше споделена от местни медии и предизвика вълна от коментари. Любопитното е не толкова възрастта ѝ, а броят на неуспешните изпити. Жената е похарчила над 15 000 долара, за да се яви на тестове многократно.

Местни коментатори отбелязват, че постоянството ѝ е впечатляващо, но се чудят дали ще се осмели да шофира в натоварения трафик. Историята ѝ дори вдъхнови известна японска автомобилна марка да ѝ подари нов автомобил.

Редактор: Габриела Павлова