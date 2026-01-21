Повече от два века Белият дом е резиденция и административна сграда на американските президенти. Въпреки че държавният глава е най-висшата фигура в САЩ, той също може да се храни като обикновен гражданин. Ето какво слагат американските президенти на масата си в трапезарията на Белия дом:

Джордж Вашингтон (1789–1797) – царевични палачинки с мед

Първият президент на САЩ и символ на новата нация не се е отказвал от простички, но вкусни ястия. Смята се, че е обичал т.нар. "hoecakes" — царевични палачинки, сервирани с масло и мед.

Снимка: iStock

Това била традиционна американска закуска през XVIII век според YouTube канала на Mashed. Тези палачинки били популярни сред фермерите, които често си ги приготвяли на открит огън.

Бил Клинтън (1993–2001) – чийзбургер

Бил Клинтън е може би един от „най-американските“ президенти по отношение на вкуса си — той обичал сочни чийзбургери с много гарнитура и бил известен с любовта си към бързата храна, твърди AOL.

Снимка: iStock

Заради проблеми със здравето по-късно той променил начина си на хранене.

Роналд Рейгън (1981–1989) – желирани бонбони

Рейгън е известен не само с политиката си, но и със своите сладки навици. Той обичал желирани бонбони толкова много, че те често били разположени в купи из Белия дом.

Снимка: iStock

Според историците Рейгън поръчвал стотици хиляди бонбони на месец, раздавайки ги на посетители и гости.

Джон Ф. Кенеди (1961–1963) – крем супа с миди

Кенеди обичал простички, но характерни вкусове от родния си край Нова Англия. Неговият фаворит бил кремообразна супа с миди.

Снимка: iStock

Този класически вкус е типичен за крайбрежните щати и отразява любовта на Кенеди към дома, според US Food.

Джордж Х. У. Буш (1989–1993) – свински кожички

41-вият президент на САЩ имал простички, но нетрадиционни предпочитания — свински кожички обикновено със сос Табаско.

Снимка: iStock

Той отказвал да яде броколи, което по-късно превърнало зеленчука в „политическа храна”.

Доналд Тръмп (2017-2021; 2025-до момента) – бърза храна

Тръмп е фен на конкретна верига за сандвичи. Той често си поръчвал по два големи хамбургера с телешко кюфте и по два с пилешко филе. Поръчките му включвали и малък шоколадов шейк, твърди Reallyets.

Настоящият американски президент харесва и пържено пиле от друга верига за бърза храна. Тръмп дори е бил сниман да яде от кофа с нож и вилица.

