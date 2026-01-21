Европейското противопоставяне срещу намеренията на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия и предложената от него инициатива „Съвет за мир“ променят плановете за пакет от икономически мерки в подкрепа на Украйна след евентуалния край на войната, съобщава Financial Times.

Планираното обявяване на план за възстановяване на стойност 800 млрд. долара, който трябваше да бъде договорен между Украйна, Европа и САЩ на Световния икономически форум в Давос тази седмица, е отложено. Това твърди изданието, като цитира шестима официални представители.

Анализатор за срещата в Давос: Тръмп ще се опита да проведе кампания с европейските лидери



„Никой не е в настроение да организира грандиозно шоу около споразумение с Тръмп в момента“, заяви източник пред Financial Times. По думите му споровете относно Гренландия и "Съвета за мир" са изместили първоначалния фокус върху Украйна на срещата в Давос.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви във вторник, че ще пътува до Давос само, ако документите за гаранциите за сигурност със Съединените щати и планът за просперитет са готови за подписване там.