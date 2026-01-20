Снимка: gettyimages
Американският президент пристига в швейцарския курорт в сряда
„Със сигурност Тръмп ще се опита да проведе кампания на терен с европейските лидери, не от далеч, не през медиите, а директно пред тях в Швейцарските Алпи”. Това каза в ефира на NOVA NEWS за предстоящата среща в Давос преподавателят по история и международен анализатор гл. ас. д-р Радослав Илиев.
Очаква се американският президент да пристигне в швейцарския курорт в сряда за традиционния Световен икономически форум. От Флорида Тръмп обяви, че в Давос ще обсъди придобиването на Гренландия, тъй като, по думите му, Дания не можела да защити територията.
Световни лидери се събират в Давос за ежегодния икономически форум
Според Илиев разломът е голям, тъй като става въпрос за нещо, което никога не е преживявано толкова ясно – разделение в Запада. „Има много ясно осъзнаване от европейските лидери, че интересите на това, което наричаме обединена Европа, и на това, което са Съединените американски щати, невинаги са в една посока”, отбеляза той.
Тръмп заплаши с мита държавите, които се противопоставят на анексията на Гренландия
По оста с Гренландия историкът коментира, че тя е важен символ за местното население, за датското кралство и европейската общност. Гл. ас. д-р Илиев припомни думите на датския пермиер Мете Фредериксен, че ако САЩ влязат в Гренландия, това е краят на НАТО. „Това, което сега ще наблюдаваме, не е свързано само с Гренландия, но и с Меркосур - голямата сделка, която някои казват, че ще събори френската власт”, каза още той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
