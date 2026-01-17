Доналд Тръмп заплаши с големи мита държавите, които са против анексирането на Гренландия от Съединените щати. Американският президент отново обяви, че арктическият остров е жизненоважен за сигурността на САЩ и те ще го получат „по лесния” или „по трудния” начин.

75% от американците са против намеренията на САЩ да поемат контрол над Гренландия

Разположението на Гренландия я прави удобна за системи за ранно предупреждение в случай на ракетни атаки и за наблюдение на кораби в региона. Дания предупреди, че военните действия биха означавали края на НАТО.

