Дания предупреди, че военен сценарий би означавал край за НАТО
Доналд Тръмп заплаши с големи мита държавите, които са против анексирането на Гренландия от Съединените щати. Американският президент отново обяви, че арктическият остров е жизненоважен за сигурността на САЩ и те ще го получат „по лесния” или „по трудния” начин.
Разположението на Гренландия я прави удобна за системи за ранно предупреждение в случай на ракетни атаки и за наблюдение на кораби в региона. Дания предупреди, че военните действия биха означавали края на НАТО.
