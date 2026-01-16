75% от американците са против намеренията на Съединените щати да поемат контрол над Гренландия. Това сочи проучване, поръчано от CNN. Оказва се, че намеренията на Доналд Тръмп не съвпадат с общественото настроение. Дори сред привържениците на Републиканската партия, половината анкетирани са против идеята за взимане на Гренландия.

Тръмп многократно заяви желание за анексия на острова. Днес той отново написа: „Всеки вариант, допускащ по-малко контрол на САЩ над Гренландия, е неприемлив”.

Разминаване между позициите на Дания и САЩ за Гренландия. НАТО изпраща още войски на острова

Междувременно европейски страни изпратиха войници в Гренландия. Първите вече пристигнаха и се готвят за учение с датската армия.

Редактор: Дарина Методиева