Тецуя Ямагами, съден за убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе, днес беше признат за виновен и получи доживотен затвор, предаде Франс прес.

45-годишният днес Ямагами извърши покушението срещу вече оттеглилия се от поста премиер на предизборен митинг на 8 юли 2022 г. в град Нара. Мъжът беше арестуван на местопрестъплението, след като стреля по Абе със самоделно оръжие по време на речта му на предизборната проява.

В началото на делото през октомври миналата година Ямагами се призна за виновен. Прокурорът поиска доживотен затвор, определяйки престъплението като безпрецедентно в следвоенната история на страната. Той се аргументира и с изключително тежките последици за обществото.

Извършителят заяви, че бил ядосан на Абе за предполагаемите му връзки с Църквата на обединението, известна като "сектата на Мун". Последваха проверка на практиките на тази религиозна организация, обвинена в упражняване на финансов натиск върху своите последователи, както и на връзките ѝ с японските политически среди.

В Япония присъдата доживотен затвор дава възможност за условно освобождаване, макар че много от осъдените умират в затвора, казват експерти.

