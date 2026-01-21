Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, заяви пред CNBC, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в четвъртък.

„Руснаците са тези, които искат среща. Мисля, че това е важно изявление от тяхна страна“, каза Уиткоф.

Кремъл: Тръмп е прав - Зеленски забавя мирното споразумение

Още миналата седмица Кремъл обяви, че се готви да посрещне Уиткоф и зетя на Тръмп - Джаред Къшнър, в Москва за преговори за мира в Украйна.