ЕС запазва на „пауза” споразумението със САЩ по отношение на търговията
Извънреден европейски съвет ще се състои в Брюксел заради напрежението около Гренландия. Очаква се лидерите да обсъждат новия световен ред и суверенитета на острова.
Европейският съюз запазва на „пауза” споразумението със САЩ по отношение на търговията. Към момента не се планира задействане на механизмите за ограничаване на европейските пазари за американски стоки, което е крайна мярка.
Развръзката за Гренландия и Меркосур след обрата в Давос
Тази вечер ще станат ясни и детайлите по обявеното рамково споразумение за Гренландия.
Редактор: Ивайла Маринова
