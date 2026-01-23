Парламентът на Венецуела одобри на първо четене закон, който напълно отваря добива на петрол за частния сектор. Досега това беше запазено за държавни или смесени предприятия, в които държавата притежава мажоритарен дял.

Новият закон постановява, че частни компании, регистрирани в Боливарска република Венецуела, ще могат да експлоатират находища чрез проучване и добив на петрол след подписване на договори. Така на практика бе проправен пътят за завръщането на американските петролни компании, както искаше президентът Доналд Тръмп.

През последните две десетилетия на частни фирми беше позволено да работят само в съвместни предприятия с държавната петролна компания PDVSA, която настояваше да държи контролния пакет акции.

