Първоначален доклад установи, че е имало счупване на релсата преди преминаването на високоскоростния влак, който дерайлира, причинявайки железопътната катастрофа в Испания, пише "Би Би Си". При инцидента загинаха 45 души. Композицията дерайлира и задните му вагони преминаха на отсрещния коловоз по пътя на насрещно движещ се влак.

Комисията за разследване на железопътния транспорт в Испания заяви, че не само предните вагони на влака, които са останали на релсите, са имали „прорези“ в колелата си, но и три по-ранни влака, които са преминали по същия релсов път.

За няколко дни: Трета влакова катастрофа в Испания, има ранени

Пролука от почти 40 см е във фокуса на разследването на катастрофата. Смъртоносният сблъсък в неделя стана около 19:45 местно време - около час след като дерайлиралият влак е тръгнал от Малага за Мадрид. Повечето от загиналите и ранените са били в предните вагони на другия влак.

Комисията нарече доклада си „работна хипотеза“, добавяйки, че той „трябва да бъде потвърден от по-късни подробни изчисления и анализи“.

Редактор: Емил Йорданов