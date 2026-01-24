С настъпването на студените зимни дни, опасностите за здравето от измързване и инциденти с изгаряния се увеличават. „В този сезон възможностите от измързване и изгаряния са почти равни, но пациентите с изгаряния са повече“, обяснява в студиото на „Пулс“ проф. Мая Аргирова от „Пирогов“.

Според нея зимите напоследък са по-меки, което намалява броя на измръзналите, но ниските температури все още могат да бъдат опасни при неподходяща защита.

Кой е най-застрашен?

По отношение на измръзванията, най-често пострадалите са бездомни хора, болни с придружаващи страдания като диабет или съдови проблеми и психично болни. „Това са хората, които прекарват повече време на открито и често не усещат реално опасността“, пояснява проф. Аргирова.

Как да се предпазим от измръзване: Съвети за безопасна зима

При изгарянията тревожната тенденция през последните пет години е увеличението на инциденти с газови бутилки и газови инсталации в автомобили, предимно поради неправилна експлоатация или фабрични дефекти. „Тези инциденти често засягат цели семейства“, отбелязва тя.

Превенция и първа помощ при измързване

Най-застрашени са откритите части на тялото – лице, ръце и ходила. Проф. Аргирова съветва при измързване първо да се премине към леко топла вода (36–39°C) и да се използват топли напитки, топло помещение и подходящи дрехи. За хора с диабет и нарушена сетивност е необходима особено внимателна грижа, тъй като измръзването при тях протича по-тежко и често се налага лекарска оценка и специализирано лечение.

„Да се обърне внимание на търговците на открито – откритите части като ръце и уши са най-податливи на измръзване, особено ако се използват ръкавици с открити пръсти“, допълва тя.

Опасностите при пожари

Обгазяването е основна заплаха при пожари в жилища. „Особено опасно е при неконтролирана евакуация. Необходимо е да се запази самобладание, да се сигнализира на 112 и ако е възможно, да се ограничи разпространението на пламъците, като се затварят вратите след себе си“, съветва проф. Аргирова.

Ръст на битовия травматизъм през есента и зимата

При високи етажи се препоръчва движение по стълбищата ниско до пода, избягване на асансьорите и при нужда – временно укриване в банята с мокри кърпи за защита от топлина и дим.

Възрастов диапазон на пострадалите

През тази година най-малкият пациент на клиниката е бил 20-дневно бебе с изгаряне, а най-възрастният – 96-годишен пациент. „Последните осем години нямаме смъртен случай сред децата, което показва ефективността на лечението и първата помощ“, посочва проф. Аргирова.