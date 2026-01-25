Мащабно проучване показа как хранителните навици в страната се променят

Великобритания се отказва от белия хляб и традиционния английски чай. Британските власти направиха мащабно проучване как хранителните навици в страната се променят, за да могат да осигурят по-надеждни доставки в бъдеще на фона на климатични промени и военни конфликти. От какво още са се отказали англичаните и с какво са го заменили в менюто си?

Макар да живеят на остров, британците не остават изолирани от световната еволюция на вкусовете, а именно да се консумират повече здравословни храни. Проучването е показало, например, че във Великобритания се пие три пъти повече обезмаслено мляко, отколкото пълномаслено.

„Работя в голяма компания в Лондон и в началото на всяка година получаваме нещо като справочник за тенденциите в храненето, за да бъдем по-близо до вкусовете на клиентите си при разработването на нови рецепти. Това, което ни дадоха за 2026 г., е да правим ястия, в които протеините да идват от бобови растения като грах, боб, леща, нахут, а не от месо, както бе досега”, обясни Асен Ибров, майстор-готвачът.

Историята на козуначените коминчета

Преди три години той печели сребърен медал в най-голямото състезание за приготвяне на агнешко в Англия. Днес обаче все по-често му се налага да готви без месо. Консумацията на черен и пълнозърнест хляб в Англия се е увеличила с 30%, а тази на плодови сокове три пъти.

„В България ми се струва, че все още малко се мисли по въпроса на правителствено ниво, но браншът определено го прави. В края на месеца съм поканен на национален кулинарен форум „Еволюция на вкуса“, на който ще се разискват точно такива въпроси. Събираме се в Стара Загора готвачи от цяла България, за да представим своите виждания и умения”, поясни Асен Ибров.

Дали това означава, че и някои наши, популярни ястия си отиват?

„Не мисля, че българската, традиционна кухня замира, но вероятно малко ще се измени”, каза още майсторът.

Повече гледайте във видеото.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking