Полярна мечка беше заснета да се наслаждава на снега в зоологическата градина в Мемфис, щата Тенеси. Животното не се притесни от минусовите температури и с удоволствие се потъркаля в дебелите преспи, които се образуваха след мощната буря, обхванала голяма част от САЩ.

Кадри на мечката, която видимо се забавлява, предизвикаха истински фурор в социалните мрежи. Потребители коментираха, че животното вероятно се чувства като у дома си в Арктика с оглед на мразовитите метеорологични условия отвъд Океана.

Мощната зимна буря донесе обилен снеговалеж от Ню Мексико до Нова Англия. Лошото време парализира голяма част от Източното крайбрежие на САЩ, доведе до отмяната на хиляди полети и причини масови прекъсвания на тока.

Редактор: Станимира Шикова