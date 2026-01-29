Осъдиха 80-годишния Джон Ерик Спайби на 16 години затвор, след като беше признат за виновен за създаване на нелегална фабрика за производство на фалшиви лекарства. Медикаментите били правени в собствената му къща и разпространявани на пазара за десетки милиони паунда.

Спайби спечели 2,4 милиона паунда от Националната лотария през 2010 г. Вместо да се оттегли в пенсия, той инвестира част от парите си в нелегална дейност - създава усъвършенствана нарколаборатория в постройки до къщата си в Уигън.

Осъдиха за убийство американския милионер Робърт Дърст

В периода 2020–2022 г. Спайби и синът му Колин, заедно с двама съдружници – Лий Дрюри и Калъм Дориан, произвеждали фалшиви таблетки, маскирани като легален медикамент, които след това продавали за по 65 пенса. По данни на разследващите общата стойност, на която били продадени произведените хапчета вероятно възлиза на 288 милиона паунда.

За кратко време групата разширила дейността си и отворила втора лаборатория в Салфорд, близо до Манчестър, използвайки „куха“ фирма, за да прикрива нелегалното производство. Полицията открила огромни количества фалшиви таблетки, машини за производство на медикаменти, огнестрелни оръжия, боеприпаси и пари.

Освен за производство и разпространение на наркотици, Спайби беше признат за виновен за притежание на оръжие, боеприпаси и възпрепятстване на правосъдието. Синът му получи 9 години затвор за участие в производство и доставка на наркотици, а съдружникът Дрюри – 9 години и 9 месеца. Дориан, който бил част от мрежата чрез криптирания обмен на съобщения, беше осъден на 12 години.

Редактор: Цветина Петкова