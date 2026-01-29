Европейският съюз реши да включи Иранската революционна гвардия (IRGC) в списъка на терористичните организации заради кървавото потушаване на масовите протести в страната, изпращайки силен сигнал към Техеран.

„Това решение закъсня твърде дълго“, написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалните мрежи след решението на външните министри на ЕС.

„Терористичен е точният термин за режим, който удавя протестите в кръвта на собствения си народ“, добави тя.

Макар ходът да има предимно символичен характер, Техеран вече предупреди, че решението ще има „разрушителни последици“.

ЕК: Потискането на протестите в Иран е напълно неприемливо

Паралелно с това ЕС прие визови забрани и замразяване на активи срещу 21 държавни структури и ирански официални лица, сред които вътрешният министър, главният прокурор и регионални командири на Революционната гвардия, заради репресиите срещу протестиращите.

Иранските власти признават, че по време на протестите са загинали хиляди хора, като официално съобщават за над 3000 жертви, твърдейки, че повечето от тях са били служители на силите за сигурност или случайни минувачи, убити от „размирници“.

Фон дер Лайен: ЕС ще предложи нови санкции срещу Иран

Правозащитни организации обаче посочват значително по-висок брой жертви – вероятно десетки хиляди, и подчертават, че протестиращи са били убивани директно от силите за сигурност, включително от Иранската революционна гвардия, която е откривала огън срещу тях.

Редактор: Станимира Шикова