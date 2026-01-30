На 71-годишна възраст си отиде холивудската звезда Катрин О’Хара. Комедийната актриса е известна с ролите във филми като "Бийтълджус", "Сам вкъщи" и Schitt’s Creek. Неин представител съобщи, че тя е починала в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване, но не даде подробности.

Catherine O’Hara has died at the age of 71, TMZ reports.



(https://t.co/dMohnpGGjB) pic.twitter.com/oWcav1CzXs — Pop Base (@PopBase) January 30, 2026

О’Хара е родена в Торонто през 1954 г. Тя е шестото от общо седем деца в семейството. Тя е по-голямата сестра на певицата и актриса Мери Маргарет О’Хара. Баща ѝ е работил за Канадската тихоокеанска железница, а майка ѝ е била агент по недвижими имоти.

Първото ѝ превъплъщение е в образа на Дева Мария в коледен спектакъл.

Канадско-американската актриса, комедиант и сценарист започва кариерата си в скечовата и импровизационна комедия, преди да се насочи към по-сериозни роли. Дебютът ѝ е в сериала Second City Television, където печели първата си награда - Primetime Emmy.

Тя започва комедийната си кариера през 1974 г. и става известна благодарение на роли във филми като After Hours (1985), Heartburn (1986), Beetlejuice (1988) и Home Alone (1990), където играе майката на Кевин.

🚨🇺🇸 FLASH INFO : L’actrice canadienne-américaine Catherine O’Hara, notamment connue pour son rôle culte dans « Maman, j’ai raté l’avion », est décédée à l’âge de 71 ans. pic.twitter.com/mcSCzQIbZ4 — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 30, 2026

През цялата си кариера участва в множество проекти, но ролята на Мойра Роуз в ситкома Schitt's Creek ѝ носи награда Primetime Emmy и "Златен глобус". През 2024 г. тя се завръща като Делия Дийц в продължението "Бийтълджус" 2.

През 2025 г. се появява във втория сезон на The Last of Us, където играе терапевта Гейл Линден, както и в успешния комедиен сериал The Studio, където е в главната роля на Пати Лий.

О’Хара среща съпруга си Бо Уелч на снимачната площадка на успешния филм на Тим Бъртън от 1988 г. „Бийтълджус“. Двамата се женят през 1992 г. и имат двама сина - Матео и Лукас.

Редактор: Станимира Шикова