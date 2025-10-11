Снимка: gettyimages/ Видео:"Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
Звездата ни напусна на 79-годишна възраст
На 79-годишна възраст почина легендата на Холивуд Даян Кийтън. Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Калифорния, съобщава списание "Пийпъл". Тя е най-известна с ролите си в хитовите филми "Клубът на първите съпруги", "Ани Хол" и "Кръстникът".
СНИМКИ НА ЛЕГЕНДАРНАТА АКТРИСА ВИЖТЕ ТУК
Говорител на семейството на Кийтън потвърди за кончината на актрисата, но отказа да предостави повече подробности. Семейството ѝ отправи молба за дискретност в този труден за тях момент.
Даян Кийтън никога не се е омъжвала. Имала е сериозни връзки с колегите си Ал Пачино, Уорън Бийти и Уди Алън.Тя има две деца — дъщеря Декстър и син Дюк, които осиновява през 1996 г. и през 2001 г.
Родена е на 5 януари 1946 г. Актьорската ѝ кариера започва на сцената през 60-те години, когато участва в бродуейската постановка на Hair през 1968 г.
Diane Keaton, the Oscar-winning actress known for a prolific career in uplifting comedies, a quirky sense of fashion, and a penchant for drinking red wine with ice cubes, has died at the age of 79.— Rolling Stone (@RollingStone) October 11, 2025
More on her life and legacy: https://t.co/DmHDc6Loa6 pic.twitter.com/n7LyQDxF8B
Оттогава тя се изстрелва към славата и печели множество отличия по пътя си. Само година след дебюта си на сцена, Кийтън получава номинация за наградата "Тони" за най-добра поддържаща актриса в пиеса за ролята си в постановката на Уди Алън Play It Again, Sam.
Кийтън прави своя екранен дебют през 1970 г. Първата ѝ значима роля е във филма "Кръстникът"(1972), в който играе Кей Адамс, втората съпруга на Майкъл Корлеоне.
Кийтън се утвърждава в Холивуд не само с таланта си, който я превръща в една от най-обичаните актриси в Меката на киново, но и като харизматична жена с неподражаем стил и чувство за хумор. Тя работи и като режисьор и продуцент.Редактор: Станимира Шикова
