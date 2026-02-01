Върховният ирански лидер - аятолах Али Хаменей, предупреди САЩ, че "ако започнат война срещу Иран, този път това ще бъде война в целия регион".

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега. Изказването му бе разпространено от иранската държавна телевизия.

Иранска парламентарна комисия заплаши с джихад при атака срещу аятолаха

"Ние не сме подстрекателите и не се стремим да нападаме никоя държава. Но иранската нация ще нанесе силен удар на всеки, който я атакува или тормози“, казва Али Хаменей.

По-рано днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обяви армиите на страните от ЕС за "терористични групи" в отговор на решението на Европейския съюз от четвъртък да постави в списъка си с терористични организации Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Той се отчита само и единствено пред аятолах Али Хаменей.

Редактор: Цветина Петкова