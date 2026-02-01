Израел реши днес да прекрати дейността на международната неправителствена организация "Лекари без граници“ в Ивицата Газа, като нейните служители в населения с палестинци анклав трябва да напуснат територията му до края на този месец.

Причината за ултиматума с краен срок 28 февруари е отказът на организацията да предостави на Израел списък с палестинските си служители.

Министерството на Израел по въпросите на диаспората и борбата с антисемитизма, което отговаря за регистрацията на хуманитарните организации, обяви, че ще "прекрати дейността" на "Лекари без граници" в Ивицата Газа, защото не е получило този списък - задължение, "приложимо за всички хуманитарни организации, действащи в региона“.

На 1 януари тази година Израел потвърди забраната за достъп до Ивицата Газа на 37 големи международни организации, които обвинява в това, че не са му предоставили списък с имената на своите служители, съгласно новите разпоредби, предаде тогава Франс прес.

