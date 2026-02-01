Киев благодари на Илон Мъск за блокирането на „Старлинк“ за руски дронове

Украйна изрази благодарност към Илън Мъск за предприетите мерки, които ограничават използването на сателитната система „Старлинк“ от руски дронове. Украинският министър на отбраната Михайло Федоров съобщи, че първите действия вече дават резултат и подчерта, че сътрудничеството със „Спейс Екс“ продължава.

„Първите мерки вече имат ефект. Благодаря, че сте с нас“, написа Федоров в социалната мрежа X в отговор на публикация на Мъск, в която той заяви, че ограниченията срещу неоторизираното използване на „Старлинк“ от Русия работят.

Украйна очаква подписването на американските гаранции за сигурност

От украинското министерство на отбраната уточняват, че контактът със „Спейс Екс“ е бил осъществен часове след появата на данни за руски дронове, способни да се свързват със „Старлинк“ над украински градове. Според Киев терминалите са били придобити от руската армия чрез паралелен внос през трети страни.

Американският Институт за изследване на войната съобщи още в края на декември, че Русия е интегрирала системата „Старлинк“ в свои щурмови дронове, което значително е увеличило техния обсег.

Масирани руски въздушни атаки срещу Киев и Харков

Украинските власти подчертават, че пълното изключване на „Старлинк“ в страната е невъзможно, тъй като системата е ключова за комуникациите на украинската армия. Затова Киев работи за гарантиране, че в Украйна ще функционират само оторизирани терминали, а всички неразрешени ще бъдат деактивирани.

Федоров припомни, че решението на Мъск да активира „Старлинк“ и да изпрати терминали в началото на руската инвазия е било от решаващо значение за устойчивостта на Украйна.

Редактор: Ралица Атанасова