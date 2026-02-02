Единственият граничен пункт на Газа с Египет – „Рафах”, беше отворен частично в понеделник сутринта. Това се случва, близо две години след като беше превзет и затворен от Израел през май 2024 г. Отварянето на пункта позволи на малък брой палестинци да влязат и излязат от разкъсвания от война анклав, пише CNN.

Пълното отваряне на "Рафах" беше част от първата фаза на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас". То беше постигнато с посредничеството на САЩ и влезе в сила в средата на октомври. Израел обаче отказа да отвори контролно-пропускателния пункт, докато не бъдат върнати всички заложници. Тялото на последния починал - Ран Гвили, беше върнато в Израел миналата седмица.

„Рафах” – последният изход от Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че отварянето ще бъде „ограничено“ - без преминаване на хуманитарна помощ или търговски стоки. Високата цена за преминаване през граничния пункт, съчетана с дългите бюрократични и охранителни процедури, означава, че малко палестинци реално могат да преминат. През първите няколко дни от отварянето на пункта това ще могат да направят само 50 души на ден, съобщи в понеделник египетската държавна агенция AlQahera News.

След близо 2 години: Израел отваря граничния пункт „Рафах“

В управлението на „Рафах” ще участват Европейският съюз, Египет и други страни. Израел ще извършва дистанционни проверки за сигурност. Това ще бъде облекчение за много палестинци, които виждат „Рафах” като спасителен пояс за света. Въпреки това остава разочарованието, че през него ще бъдат допускани малък брой хора и никакви стоки.

Около 20 000 болни и ранени палестинци чакат да напуснат Газа за лечение, сочи информацията на местни болници и Световната здравна организация. В израелски доклади пише, че само 50 пациенти, придружени от един или двама роднини, ще бъдат допускани да излизат всеки ден, а 50 души, напуснали Газа по време на войната, ще могат да се завърнат, съобщава "Би Би Си".

