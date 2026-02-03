Временната президентка на Венецуела Делси Родригес проведе първа среща с новата американска дипломатическа ръководителка във Венецуела Лора Догу, съобщиха официални източници. Тя пое функциите на американски шарже д’афер след възобновяването на дипломатическите контакти, пристигна в Каракас в събота.

Срещата се състоя в президентския дворец „Мирафлорес“ и бе посветена на обсъждане на бъдещия работен дневен ред между Венецуела и Съединените щати, включително трите фази на предложен от американския държавен секретар Марко Рубио план — стабилизация, икономическо възстановяване, помирение и преход.

На разговорите присъстваха и председателят на Националното събрание Хорхе Родригес и венецуелският външен министър Иван Хил, които подчертаха нуждата от продуктивен и мирен дневен ред, базиран на взаимно уважение и международното право.

Като част от дипломатическите промени Родригес назначи бившия външен министър Феликс Пласенсия за ръководител на венецуелската дипломатическа мисия в САЩ. Това бе определено като повратна точка в отношенията между Вашингтон и Каракас след прекъсването им през 2019 г. и отказа на САЩ да признае преизбирането на тогавашния президент Николас Мадуро.

Според правителственото изявление, разговорите с Догу включвали обсъждане на пътна карта за решаване на въпроси от двустранен интерес, чрез дипломатически диалог и укрепване на отношенията между двете страни.

В контекста на тези усилия САЩ вече предприеха стъпки за възстановяване на дипломатическата си мисия във Венецуела, включително назначаването на Догу като временен ръководител и обсъждането на потенциално преотваряне на посолството в Каракас след близо седем години прекъсване.

