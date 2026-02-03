Украйна се е договорила със западните си партньори, че всяко продължително нарушение от страна на Русия на бъдещо споразумение за прекратяване на огъня ще доведе до координирана военна реакция от страна на Европа и САЩ, съобщи „Файненшъл таймс“, позовавайки се на запознати с дискусиите.

Планът е бил обсъждан на няколко пъти през декември и януари между украински, европейски и американски официални лица и ще включва многостепенна реакция на всяко нарушение на договореното примирие от страна на Русия, се казва в статията. Според договореното всяко нарушение на примирието ще предизвика реакция в рамките на 24 часа, започваща с дипломатическо предупреждение и, ако е необходимо - действия от страна на украинската армия за прекратяване на нарушението.

Ако военните действия продължат и след това, планът e да се премине към втора фаза на интервенция с участието на сили от така наречената Коалиция на желаещите, която включва много членове на ЕС, както и Обединеното кралство, Норвегия, Исландия и Турция. В случай на разширена атака, 72 часа след първоначалното нарушение ще бъде задействана координирана реакция от сили, подкрепяни от Запада, включващи американската армия.

Пратеници от Киев, Москва и Вашингтон ще се срещнат в Абу Даби в сряда и четвъртък за нов кръг преговори, целящи да сложат край на войната.