Епицентърът е бил на 180 км югозападно от остров Уполу
Земетресение с магнитуд 5,2 по Скалата на Рихтер е регистрирано край южните брегове на остров Уполу, принадлежащ на Самоа. Това съобщи австралийското държавно геоложко бюро, предаде ТАСС.
A magnitude 5.2 earthquake took place 208km South of Asau, Samoa at 19:34 UTC (23 minutes ago). The depth was 10km and was reported by NEIC. #earthquake #earthquakes #Asau #Samoa pic.twitter.com/fsx4Poo0z5— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) February 3, 2026
Според данните на бюрото епицентърът е бил на 180 км югозападно от острова, на който се намира столицата на Самоа - град Апиа. Там живеят над 136 хиляди души.
Няма съобщения за евентуални жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами.
