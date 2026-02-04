Епицентърът е бил на 180 км югозападно от остров Уполу

Земетресение с магнитуд 5,2 по Скалата на Рихтер е регистрирано край южните брегове на остров Уполу, принадлежащ на Самоа. Това съобщи австралийското държавно геоложко бюро, предаде ТАСС.

Според данните на бюрото епицентърът е бил на 180 км югозападно от острова, на който се намира столицата на Самоа - град Апиа. Там живеят над 136 хиляди души. 

Няма съобщения за евентуални жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами.

