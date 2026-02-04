Снимка: gettyimages
77-годишният Уилям Стивънсън е заподозрян за смъртта на жена си
Първият съпруг на бившата първа дама на САЩ Джил Байдън е обвинен в убийството на съпругата си в дома им в Делауеър в края на декември, съобщиха властите в прессъобщение, информира Асошиейтед прес. 77-годишният Уилям Стивънсън от Уилмингтън е бил женен за Джил Байдън от 1970 до 1975 г.
Стивънсън остава в затвора, тъй като не успял да плати гаранция от 500 000 долара след ареста си в понеделник. Той се изправя пред Темида за причиняване смъртта на 64-годишната Линда Стивънсън на 28 декември.
Във фаталната вечер полицията се отзовала на сигнал за семеен спор и намерила жертвата в безпомощно състояние. Опитите за оказване на първа помощ били неуспешни.
Стивънсън е обвинен от голямото жури след седмици на разследване от детективи от Министерството на правосъдието на Делауеър.Редактор: Станимира Шикова
