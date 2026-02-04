Италия е осуетила серия от руски кибератаки, насочени срещу Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина. Това заяви италианският външен министър Антонио Таяни.

„Успяхме да предотвратим серия от кибератаки срещу офиси на външното министерство, както и срещу обекти, свързани със Зимните олимпийски игри, включително хотели в Кортина“, каза Таяни по време на посещение във Вашингтон. Дипломатът добави, че атаките били от руски произход.

Шестима български военни ще участват в Олимпиадата в Милано-Кортина

Италианската полиция съобщи, че от 26 януари насам функционира специализиран екип по киберсигурност, посветен на Игрите. Целта му е „защитата на критичната инфраструктура и наблюдението на мрежата, както с оглед на обществения ред, така и за предотвратяване на потенциални терористични заплахи“.

По данни на полицията специалисти са разположени в целия регион, в който ще се проведат Игрите — от Сондрио и Белуно до Милано-Тренто.

Редактор: Дарина Методиева