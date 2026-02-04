След като си разменяха множество обиди чрез социалните мрежи, Доналд Тръмп и колумбийският му колега, президентът Густаво Петро, изглежда са постигнали споразумение по време на среща в Белия дом. И двамата я определиха като "добра", пише АПФ.

„Да, работихме по въпроса и се разбрахме много добре. Имахме много добра среща“, заяви американският президент пред медиите, запитан дали е постигнал споразумение с Петро по темата за наркотрафика. Той също така посочи, че двамата са „работили и по темата за санкциите“.

Тръмп на няколко пъти е обвинявал колумбийския си колега, без да представя доказателства в подкрепа на твърденията си, че Петро е замесен в трафик на наркотици. Вашингтон наложи и финансови санкции на колумбийския президент и на семейството му.

Петро от своя страна, по време на пресконференция, определи срещата с Тръмп като "положителна“ . Той подчерта, че двамата са разговаряли „като свободни“ мъже за „конкретни проблеми и общ път“.

🇨🇴🤝🇺🇸 After months of sharp rhetoric, #Colombia's President Gustavo Petro and #US President Donald #Trump signal renewed cooperation following White House talks.



FRANCE 24 has more👇 pic.twitter.com/sCBS7BeQDi — FRANCE 24 English (@France24_en) February 4, 2026

Колумбийският лидер заяви още, че е помолил Тръмп да посредничи за преодоляване на кризата с президента на Еквадор Даниел Нобоа, който е съюзник на Вашингтон в региона. Тръмп е приел да посредничи, допълни Петро.

Колумбийският лидер обаче е заявил на Тръмп, че по отношение на наркотрафика „трябва да се атакуват наркобосовете“. „Основните действащи лица в трафика на наркотици не са тези, които си представяте: те живеят в Дубай, в Маями, в Мадрид. Предадох имената им на президента Тръмп. Те са извън Колумбия и трябва да бъдат преследвани“, каза Петро.

Това беше първата среща между двамата лидери с диаметрално противоположни възгледи.

Необичайното в срещата на двамата лидери беше, че за разлика от друг път американският президент не беше поканил журналисти в Овалния кабинет. Белият дом се ограничи до публикуването на две снимки в „Екс“. В същото време колумбийското президентство разпространи няколко кадъра, включително снимка на ръкостискането между републиканския лидер и бившия колумбийски партизанин, който стана държавен глава.

На срещата присъстваха американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, както и колумбийските министри на отбраната Педро Санчес и на външните работи Роса Виявисенсио.

Колумбийският президент „е много симпатичен от месец - два", каза Тръмп. "Преди беше критичен, но след операцията във Венецуела, той промени много отношението си“, коментира Тръмп в понеделник с ироничен оттенък.

Отношенията между двамата лидери се разведриха на 7 януари, когато те проведоха първия си телефонен разговор. Богота направи жест на добра воля към 79-годишния републиканец, като в петък обяви възобновяване на полетите за депортиране на мигранти от САЩ с колумбийски самолети, след осеммесечно прекъсване.

Тръмп си е поставил за цел да изкорени наркотрафика и не се колебае да разпорежда нанасяне на удари по плавателни съдове в Карибско море или в Тихия океан. Колумбия е най-големият производител на кокаин в света, докато САЩ са неговият най-голям потребител. В продължение на години Вашингтон разчиташе на Богота в борбата с наркотрафика, като финансираше колумбийските сили за сигурност и разузнавателни служби с милиарди долари. Откакто Густаво Петро дойде на власт, производството и износът на кокаин са се увеличили. А през 2025 г. САЩ извадиха Колумбия от списъка на съюзническите държави в борбата с наркотиците.

♦ Най-големият наркокартел в Колумбия прекъсна преговорите си с колумбийския президент заради споразуменията му с Тръмп

След проведената среща между Тръмп и Петро, най-големият колумбийски наркокартел "Клан дел Голфо" оповести в социалната мрежа "Екс", че прекъсва текущите преговори в Катар с правителството на колумбийския президент. Причината - споразуменията, които той е подписал с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, предаде "Франс прес".

Във вторник Петро и Тръмп се споразумяха да съсредоточат военните и разузнавателните си действия срещу трима ръководители на престъпни групировки, сред които е Чикито Мало, ръководител на картела "Клан дел Голфо". Този ход бе определен вчера от картела като "нарушение на добросъвестността и поетите ангажименти в Доха", които дават повод на престъпната групировка да се оттегли "временно" от споразуменията. "Президентът Петро постави личните си интереси пред общите, а именно пред мира в страната", посочи "Клан дел Голфо" в "Екс".

Колумбийски правителствени представители потвърдиха, че профилът на групировката в "Екс", който е публикувал съобщението, принадлежи именно на картела с паравоенен произход, който се нарича "Гайтанистка армия на Колумбия" (по името на бившия колумбийски политик и кмет на Богота Хорхе Елиесер Гайтан, основоположник на либералния социализъм в Колумбия).

Колумбийското правителство и "Клан дел Голфо" обявиха през септември миналата година, че започват преговори в Катар с оглед разоръжаването на групировката в замяна нa правни облекчения. Досега двете страни бяха постигнали няколко споразумения, най-вече що се отнася до деескалацията на конфликта в северозападните части на Колумбия, които са опустошени от последствията от сблъсъците.

Министърът на отбраната Педро Санчес заяви вчера, че Петро и Тръмп са решили да съсредоточат усилията си срещу Чикито Мало, шеф на "Клан дел Голфо" от 2021 г., когато наркобосът и предишен лидер на картела Дайро Антонио Усуга Давид с прякор "Отониел" бе екстрадиран в САЩ.

Снимка: Арестуването на лидера на картела "Клан дел Голфо" Дайро Антонио Усуга с прякор "Отониел" от колумбийската армия, 8 август 2023 г., АП, БТА

Борбата срещу трафика на наркотици "не са нови цели за Колумбия, но със сигурност представляват нова насока в съвместните инициативи между Колумбия и САЩ", изтъкна Санчес пред "Радио Каракол".

Колумбия и САЩ също ще положат повече усилия за издирването на Иван Мордиско, лидер на отцепила се от Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) фракция, който отхвърли мирно споразумение с правителството през 2016 г.. Двете страни се споразумяха да насочат действията си и към преследването на Паблито, лидер на Армията за национално освобождение, друга колумбийска партизанска групировка.

Редактор: Цветина Петрова