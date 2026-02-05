Две земетресения с магнитуд 4 по скалата на Рихтер са регистрирани в региона на югоизточния албански град Корча, сочат данни на албанският Институт по геонауки (IGJEO).

Две земетресения у нас

Първото земетресение е станало снощи около 21 ч. местно време, а второто – малко след полунощ, като и двете са били с епицентър село Хочищ и на дълбочина 14-15 км. Между тях е имало по-леки вторични трусове.

Не се съобщава за ранени или материални щети, отбелязва телевизия „Топ ченъл“.

Редактор: Станимира Шикова