Снимка: БТА
Документът съдържа анализ на икономическите тенденции и ключови препоръки за публичните политики на страната
Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще проведе среща с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман днес в сградата на Министерския съвет. В нея ще участват министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова и този на външните работи - Георг Георгиев.
От 16.00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет премиерът Росен Желязков и генералният секретар на ОИСР Матиас Корман ще представят официално доклада „Икономически преглед на България за 2025 г.“. Той е изготвен от ОИСР и съдържа задълбочен анализ на основните икономически тенденции и перспективи за развитието на страната, както и препоръки за публични политики.
Росен Желязков: Продължаваме да развиваме двустранните отношения с УнгарияРедактор: Мария Барабашка
Последвайте ни