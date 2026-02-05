Летището в Берлин съобщи в четвъртък сутринта, че всички излитания са отменени поради метеорологичните условия. Причината е, че столицата на Германия е засипана от сняг и дъжд, който поради мразовитото време е довел до заледявания.

На своя уебсайт летището съветва пътниците да проверят статуса на полетите си при авиокомпаниите. Според управата за момента е невъзможно размразяването на самолетите.

На пътниците е казано да очакват отмяна на полети и значителни закъснения. Летището е призовало пътуващите да следят най-актуалното състояние на полетите на сайта му или при своя летищен оператор.

Германия се сблъска с продължителен студен период през януари и февруари, като Берлин е покрит със сняг, а температурите падат под -10 градуса по Целзий. Необичайно студената зима доведе до сериозен хаос в пътуванията, особено при влаковете.