Силен и обилен снеговалеж и проливен дъжд нарушиха в понеделник движението в големи части на Германия. В цялата страна бяха регистрирани стотици пътнотранспортни произшествия заради заледени пътища, предаде ДПА.

Няколко души бяха ранени при пътни произшествия през нощта срещу понеделник, а товарни автомобили заседнаха в снега и блокираха автомагистрали. Полицията съобщи за 97 пътнотранспортни произшествия в източната провинция Тюрингия в рамките на осем часа.

Графикът на регионалните влакове и композициите между провинциите беше нарушен в цялата страна, съобщи железопътният оператор "Дойче Бан". Връзките между Берлин и Щралзунд, както и между Берлин и Росток, бяха временно преустановени, а закъснения и отменени влакове затрудниха движението и в Югозападна Германия, както и по направлението между Хамбург и Хановер.

В Берлин трамваите бяха спрени заради заледени електропроводи, а на други места в столицата услугите на обществения транспорт бяха ограничени.

Снежният фронт достигна Югозападна Германия в неделя вечерта, като в някои райони паднаха до 25 сантиметра сняг.

В късните часове на понеделника предупрежденията за поледици бяха отменени за североизточните провинции Мекленбург-Предна Померания и Бранденбург, както и предупрежденията за тежки метеорологични условия за части от Северна Бавария заради снеговалеж.

Близо до Вайнсберг, в югозападната провинция Баден-Вюртемберг, 15 до 20 автомобила и товарни камиона заседнаха в снега през нощтасрещу понеделник на път, свързващ две автомагистрали, съобщи полицията. В близост до Нюрнберг автомобил поднесе на заледен път и се удари в стълбите на църква. Спасителни екипи откараха 34-годишния шофьор в болница с леки наранявания.

Очаква се влошените метеорологични условия да продължат още известно време. Метеорологичната служба прогнозира нови снеговалежи в много части на Германия, които постепенно ще отслабнат.

