Техеран потвърди, че преговорите по ядрената му програма със Съединените щати ще се проведат в петък в столицата на Оман Мускат. От американска страна също потвърдиха срещата, която по настояване на Иран беше преместена от първоначално планираното място Истанбул.

Според Вашингтон преговорите между САЩ и Иран трябва да включват ракетния арсенал на Техеран и други въпроси, но иранските представители не са съгласни и смятат, че ракетната програма не е на дневен ред.

Нова среща между САЩ и Иран за ядрената програма

Различията за обхвата на преговорите и липсата на споразумение за мястото на провеждането им породиха съмнения дали срещата ще се състои, оставяйки отворена възможността Доналд Тръмп да изпълни заплахата си да нанесе удар по Иран.

