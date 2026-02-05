Британският премиер Киър Стармър се извини на жертвите на Джефри Епстийн за това, че е назначил Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство в САЩ, както и за това, че е повярвал на лъжите му, съобщи Sky News.

Думите на британския премиер идват, след като в сряда той призна, че е знаел за връзките на лорд Манделсън с покойния Епстийн. Ден по-късно Стармър обеща да остане на поста си, въпреки нарастващите съмнения относно преценката му. Министър-председателят поднесе извинения на жертвите на осъдения сексуален престъпник.

„Жертвите на Епстийн са живели с травма, която повечето от нас едва ли могат да разберат, и са били принудени да я преживяват отново и отново. Искам да кажа следното: съжалявам. Съжалявам за това, което ви е било причинено. Съжалявам, че повярвах на лъжите на Манделсън и го назначих, и съжалявам, че дори и сега сте принудени да гледате как тази история се разгръща отново пред обществото“, каза Стармър в реч в югоизточния град Хейстингс.

„В тази страна няма да си затваряме очите. Няма да се преструваме, че нищо не се е случило. Ще търсим истината, ще отстояваме почтеността в обществения живот и ще направим всичко, което е по силите ни и в интерес на правосъдието, за да гарантираме, че ще бъде понесена отговорност. Това е, което обществото очаква. Това е, което жертвите заслужават, и това е, което ще направя“, добавя още Стармър.

Британският премиер уволни Манделсън миналата година, след като бяха публикувани досиетата „Епстийн”, които показаха, че той е продължил да подкрепя своя приятел, дори и след като той е бил осъден за сексуални престъпления във Флорида през 2008 г., припомня CNN. Скандалът обаче се поднови тази седмица, след като новоразкрити документи показаха, че Манделсън може да е изнесъл секретна и влияеща на пазара информация на Епстийн в разгара на финансовата криза през 2008 г.

