Снимка: Getty Images
Той се е изнесъл в тъмната част на денонощието
Британският принц Андрю - по-малкият брат на крал Чарлз Трети, е напуснал дългогодишния си дом в кралското имение Уиндзор. Информацията беше потвърдена от източник от кралския двор.
Новината идва след нови разкрития за връзките на Андрю с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Напускането на имението с 30 стаи „Роял Лодж“ бележи поредно сериозно отстъпление в публичния образ на бившия член на кралското семейство, чиито звания и титли бяха отнети от британския монарх.
Трусът от новите документи "Епстийн" беше усетен силно във Великобритания
Според медии на Острова 65-годишният Андрю се е изнесъл в тъмната част на денонощието и е преместен в по-малка резиденция в Сандрингам, собственост на краля.Редактор: Дарина Методиева
