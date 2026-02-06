Украйна и Русия са се договорили да проведат дискусии в следващите седмици, след приключването на тристранните преговори със САЩ. Това стана ясно от изявление в Абу Даби на главния преговарящ на Киев Рустем Умеров.



Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат.

Според украинския президент Володимир Зеленски следващият кръг от преговори за спиране на четиригодишната война вероятно ще се проведе в САЩ.

"Това, което вече мога да разкрия, са планирани по-нататъшни срещи – най-вероятно в Америка. Ние сме готови да участваме във всякакви работни формати, които наистина може да ни доближат до мира и да го направят стабилен и траен. Такъв мир, който да лиши Русия от желанието да продължи войната. Важно е войната да приключи по начин, по който Москва да не бъде възнаградена за агресията си. Това е един от ключовите принципи, които възстановяват и гарантират истинската сигурност", коментира Зеленски.

Уиткоф съобщи, че Украйна и Русия са постигнали договорка за нова размяна на военнопленници – 314 души. Това ще бъде първото такова действие от пет месеца насам, след тристранните преговори в Абу Даби, които той определи като продуктивни.

