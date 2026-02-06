Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права.

Това написа президентът в периода 2017-2026 година Румен Радев във Facebook по повод приетите изменения в Изборния кодекс, според които секциите в страни извън ЕС се ограничават до 20. Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложението беше внесено от "Възраждане".



"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим", допълва Радев.

Веднага след гласуването за ограничаване на секциите в чужбина, се чуха заявки за отмяна на този текст още в следващия парламент. От ГЕРБ пък попитаха защо в зала не е подкрепено тяхното предложение за 30 секции в държави извън Европейския съюз, вместо 20.

Редактор: Цветина Петкова