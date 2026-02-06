Двама души са били убити при руски удар с дрон тази нощ в южната украинска Запорожка област, предаде АФП.

49-годишен мъж и 48-годишна жена са загинали, след като домът им в град Вилнянск е бил ударен, заяви в Telegram ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.

Атаката е извършена, след като руски и украински официални представители проведоха тази седмица в Абу Даби преговори с посредничеството на САЩ, насочени към постигане на споразумение за прекратяване на четиригодишната инвазия на Москва.

14-годишно момче е било ранено при отделен удар по регионалния център Запорожие, каза Федоров в по-ранна публикация.

Предварителна информация сочи за друга руска атака по външните предградия на втория по големина украински град Харков, като към момента няма съобщения за жертви, заяви ръководителят на регионалната военна администрация Олег Синегубов.

Двата дни преговори в Абу Даби доведоха до първата размяна на пленници от четири месеца насам, но украинският президент Володимир Зеленски определи разговорите като сложни и призова за по-бърз напредък. По-късно главният преговарящ на Киев заяви, че разговорите ще продължат през следващите седмици.

През последните дни боевете отново се засилиха. Това се случва след като Кремъл заяви миналата седмица, че се е съгласил с искане на САЩ да не нанася удари по украинската столица Киев в продължение на седем дни — срок, който изтича в неделя (8 февруари). Украински официални представители обвиниха Русия, че умишлено атакува енергийната инфраструктура и причинява прекъсвания, които са оставили стотици хиляди хора без осветление или отопление при температури далеч под нулата.

