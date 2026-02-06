От Европейската комисия излязоха днес с позиция, че социалната мрежа TikTok нарушава европейското законодателство заради пристрастяващия си дизайн.

Комисията поясни, че функции като неограниченото скролване, автоматичното възпроизвеждане на съдържание и постоянното получаване на съобщения са в разрез с европейските правила за цифровите услуги. Заключението сочи, че платформата не е проверила как тези възможности за потребителите може да засегнат физическото и психическото им състояние, включително при непълнолетните и уязвимите младежи.

ЕК цитира данни от научно изследване, според което подобни функции може да доведат до загуба на самоконтрол, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. При проверката е установено, че платформата не е отчела също продължителността на употребата на приложението от непълнолетни, особено в нощните часове, както и колко често потребителите го отварят.

"TikTok изглежда не успява да приложи разумни, съразмерни и работещи мерки за ограничаване на опасностите, свързани с този дизайн", се посочва в съобщението на ЕК. Според нея е необходима промяна на дизайна, така че да има възможност за "почивки" при използването на приложението.

Комисията уточни, че предварителното заключение не предопределя резултата от проверката, започнала през февруари 2024 г., но ако заключенията се потвърдят в последващата кореспонденция с платформата, ЕК може да наложи глоба на стойност до 6 на сто от общия световен годишен оборот на TikTok.

Редактор: Дарина Методиева